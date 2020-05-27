4 حالات كورونا جديدة في البريمييرليغ

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز، عن تشخيص 4 حالات جديدة بفيروس كورونا المستجد في البريمييرليغ.

وذكرت الرابطة، في بيان رسمي، أن الإصابات الأربع من اللاعبين أو الموظفين في 3 أندية فقط، دون الكشف عن أسماء المصابين.

وجاء ذلك خلال الجولة الثالثة من الاختبارات التي أجرتها الرابطة يومي 25 و26 أيار/مايو الجاري، وشملت 1008 أشخاص.

وأضاف البيان "اللاعبون أو الموظفون الذين ثبتت إصابتهم بفيروس كورونا سيعزلون أنفسهم لمدة 7 أيام".

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ووصل بذلك عدد إصابات الدوري الإنجليزي الممتاز خلال الاختبارات الثلاثة التي أجرتها الرابطة، إلى 12 حالة إيجابية.

وأتم البيان "الجولة الرابعة من الاختبارات، ستشهد زيادة عدد المسحات لكل نادٍ من 50 إلى 60".

وعادت أندية البريمييرليغ إلى التدريبات الفردية بإجراءات احترازية مشددة، مع موافقة الحكومة البريطانية على عودة المنافسات الرياضية، وعلى رأسها الدوري الإنجليزي الممتاز، خلال شهر حزيران/يونيو المقبل.