هادي: لا خلاص للشعب اليمن الا باستعادة أراضيه من قوى الكهنوت

الأربعاء 27 مايو 2020

أكد رئيس الجمهورية اليمني القائد الأعلى للقوات المسلحة اليمنية المشير الركن عبدربه منصور هادي أنه لا خلاص للشعب اليمني الا بتحرير كامل أراضيه من قوى الكهنوت وبناء الدولة اليمنية الاتحادية العادلة، وفقا لوكالة سبأ الشرعية.



وأشاد خلال اتصال هاتفي اجراه مساء اليوم، برئيس هيئة الأركان العامة اليمني الفريق الركن صغير بن عزيز، بالبطولات التي يسطرها ابطال الجيش الوطني في مختلف جبهات الدفاع عن الجمهورية وبسالة التضحيات المقدمة في محراب الوطن.

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وعبر عن خالص التعازي وصادق المواساة لرئيس الأركان في استشهاد نجله النقيب فهد صغير بن عزيز والملازم عبدالقوي علي بن عزيز، والملازم صخر امين صادق كزمة، والملازم عمر العري، وعتيق العيدي، وصدام العيدي، وبشير القدمي، في مواجهة مليشيات الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران.

من جانبه ثمن رئيس الأركان مواقف رئيس الجمهورية.. الدائمة والثابته بحماة الوطن مؤكدا بان التضحيات والدماء رخيصة تبدل من اجل تربة الوطن واستعادة مؤسسات الدولة.

وقال : نؤكد لفخامتكم ان معنويات المقاتلين عالية وهدفنا استعادة الدولة ومؤسساتها وتحرير عاصمة اليمن ودحر الكهنوت المتمثل بمليشيا الحوثي الانقلابية، والدفاع عن الثورة والجمهورية.