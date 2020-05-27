شكرا لقرائتكم خبر عن إعادة فتح المسجد الأقصى فجر الأحد والان مع التفاصيل

الأربعاء 27 مايو 2020 أعلن مدير المسجد الأقصى في القدس الشيخ عمر الكسواني الأربعاء إعادة فتح أبواب الحرم القدسي أمام المصلين فجر الأحد المقبل بعد إغلاق استمر لنحو شهرين بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

Advertisements وقال الشيخ الكسواني لوكالة فرانس برس "سيتم إعادة فتح جميع أبواب المسجد الأقصى الأحد فجرا". وأكد مدير المسجد "عدم تحديد أعمار المصلين مع ضرورة مراعاة الإجراءات الوقائية اللازمة".

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