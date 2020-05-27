اخبار العالم

مصرع 11 من مليشيا الحوثي الإيرانية في جبهة نهم بنيران الجيش الوطني اليمني

0 نشر
متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن مصرع 11 من مليشيا الحوثي الإيرانية في جبهة نهم بنيران الجيش الوطني اليمني والان مع التفاصيل

الأربعاء 27 مايو 2020

لقي ما لا يقل عن 11 عنصراً من مليشيات الحوثي الانقلابية مصرعهم، اليوم الأربعاء، وجرح آخرون بنيران أبطال الجيش الوطني اليمني في مديرية نهم شرقي صنعاء.

 

Advertisements

وقال مصدر عسكري وفقا للمركز الإعلامي للقوات المسلحة، إن أبطال الجيش الوطني اليمني كسروا هجوماً لمليشيات الحوثي الانقلابية على أحد المواقع العسكرية في مفرق الجوف جنوب مديرية نهم، مؤكداً مقتل ما لا يقل عن 11 حوثياً وجرح آخرون.

 

وفي السياق ذاته، استهدفت مدفعية الجيش الوطني مواقع وتجمعات لمليشيات الحوثي الانقلابية في مواقع متفرقة بمنطقة نجد العتق بمديرية نهم، وأسفرت عن سقوط قتلى وجرحى وتدمير آليات قتالية تابعة للمليشيات.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مصرع 11 من مليشيا الحوثي الإيرانية في جبهة نهم بنيران الجيش الوطني اليمني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا