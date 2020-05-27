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شكرا لقرائتكم خبر عن مصرع 11 من مليشيا الحوثي الإيرانية في جبهة نهم بنيران الجيش الوطني اليمني والان مع التفاصيل
الأربعاء 27 مايو 2020
لقي ما لا يقل عن 11 عنصراً من مليشيات الحوثي الانقلابية مصرعهم، اليوم الأربعاء، وجرح آخرون بنيران أبطال الجيش الوطني اليمني في مديرية نهم شرقي صنعاء.
وقال مصدر عسكري وفقا للمركز الإعلامي للقوات المسلحة، إن أبطال الجيش الوطني اليمني كسروا هجوماً لمليشيات الحوثي الانقلابية على أحد المواقع العسكرية في مفرق الجوف جنوب مديرية نهم، مؤكداً مقتل ما لا يقل عن 11 حوثياً وجرح آخرون.
وفي السياق ذاته، استهدفت مدفعية الجيش الوطني مواقع وتجمعات لمليشيات الحوثي الانقلابية في مواقع متفرقة بمنطقة نجد العتق بمديرية نهم، وأسفرت عن سقوط قتلى وجرحى وتدمير آليات قتالية تابعة للمليشيات.
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