شكرا لقرائتكم خبر عن 20 إصابة جديدة بكورونا في ليبيا والان نبدء بالتفاصيل

أعلن المركز الليبي لمكافحة الأمراض، أمس، عن تسجيل 20 إصابة جديدة وتسجيل حالة وفاة, بمرض فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19). وأشار المركز في بيان له إلى أن إجمالي عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في ليبيا وصل إلى 4 وفيات.

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