خلية الازمة في واسط تصدر بيانا بعد تسجيل 10 اصابات بكورونا

اصدرت خلية الازمة في واسط، الاربعاء، بيانا بعد تسجيل 10 اصابات بكورونا.
وقال رئيس الخلية سعدون الامير في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه انه "تحديثا للموقف الوبائي لمحافظة واسط بعد ورود نتائج إصابات جديدة، تم تسجيل حالتي شفاء جديدة لرجل من قضاء النعمانية وإمرأة من ناحية شيخ سعد، و10 اصابات مؤكدة".
واضاف ان "الاصابات توزعت كما يلي:
• قضاء النعمانية / أربعة إصابات
• الكفاءات / ثلاثة إصابات
• الهورة / إصابة واحدة
• الخاجية / إصابة واحدة
• حي الجهاد / إصابة واحدة
وتابع ان "عدد الحالات المؤكدة الكلي ٧٢
• عدد الشفاء الكلي ٤٤
• عدد الوفيات الكلي ٣
عدد الحالات المؤكدة ٢٥
ودعا الاهالي الى "الابتعاد عن التجمعات البشرية وعدم الاختلاط والتلامس للحيلولة دون انتشار الوباء"، مشيرا الى ان "الوضع حرج الآن والخوف من حصول اصابات كثيرة".
وتابع "تم تسجيل إصابة موجبة واحدة ( إضافة الى العشر إصابات ) لإمرأة من أهالي بغداد كانت في قضاء النعمانية ساعة الفحص وهي اخت إحدى المصابات في قضاء النعمانية"، موضحا انه "تم متابعة حالتها مع دائرة صحة الرصافة ودخلت المستشفى في بغداد حسب العائدية".
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