اخبار العالم

خلية الازمة في واسط تصدر بيانا بعد تسجيل 10 اصابات بكورونا

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

اصدرت خلية الازمة في واسط، الاربعاء، بيانا بعد تسجيل 10 اصابات بكورونا.

وقال رئيس الخلية سعدون الامير في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه انه "تحديثا للموقف الوبائي لمحافظة واسط بعد ورود نتائج إصابات جديدة، تم تسجيل حالتي شفاء جديدة لرجل من قضاء النعمانية وإمرأة من ناحية شيخ سعد، و10 اصابات مؤكدة".

 

واضاف ان "الاصابات توزعت كما يلي:

 

 

• قضاء النعمانية / أربعة إصابات

 

 

• الكفاءات / ثلاثة إصابات

 

 

• الهورة / إصابة واحدة

 

 

• الخاجية / إصابة واحدة

 

 

Advertisements

• حي الجهاد / إصابة واحدة

 

 

وتابع ان "عدد الحالات المؤكدة الكلي ٧٢

 

 

• عدد الشفاء الكلي ٤٤

 

 

• عدد الوفيات الكلي ٣

 

 

عدد الحالات المؤكدة ٢٥

 

ودعا الاهالي الى "الابتعاد عن التجمعات البشرية وعدم الاختلاط والتلامس للحيلولة دون انتشار الوباء"، مشيرا الى ان "الوضع حرج الآن والخوف من حصول اصابات كثيرة".

 

وتابع "تم تسجيل إصابة موجبة واحدة ( إضافة الى العشر إصابات ) لإمرأة من أهالي بغداد كانت في قضاء النعمانية ساعة الفحص وهي اخت إحدى المصابات في قضاء النعمانية"، موضحا انه "تم متابعة حالتها مع دائرة صحة الرصافة ودخلت المستشفى في بغداد حسب العائدية".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر خلية الازمة في واسط تصدر بيانا بعد تسجيل 10 اصابات بكورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا