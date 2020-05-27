خلية الازمة في واسط تصدر بيانا بعد تسجيل 10 اصابات بكورونا

اصدرت خلية الازمة في واسط، الاربعاء، بيانا بعد تسجيل 10 اصابات بكورونا.

وقال رئيس الخلية سعدون الامير في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه انه "تحديثا للموقف الوبائي لمحافظة واسط بعد ورود نتائج إصابات جديدة، تم تسجيل حالتي شفاء جديدة لرجل من قضاء النعمانية وإمرأة من ناحية شيخ سعد، و10 اصابات مؤكدة".

واضاف ان "الاصابات توزعت كما يلي:

• قضاء النعمانية / أربعة إصابات

• الكفاءات / ثلاثة إصابات

• الهورة / إصابة واحدة

• الخاجية / إصابة واحدة

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• حي الجهاد / إصابة واحدة

وتابع ان "عدد الحالات المؤكدة الكلي ٧٢

• عدد الشفاء الكلي ٤٤

• عدد الوفيات الكلي ٣

عدد الحالات المؤكدة ٢٥

ودعا الاهالي الى "الابتعاد عن التجمعات البشرية وعدم الاختلاط والتلامس للحيلولة دون انتشار الوباء"، مشيرا الى ان "الوضع حرج الآن والخوف من حصول اصابات كثيرة".

وتابع "تم تسجيل إصابة موجبة واحدة ( إضافة الى العشر إصابات ) لإمرأة من أهالي بغداد كانت في قضاء النعمانية ساعة الفحص وهي اخت إحدى المصابات في قضاء النعمانية"، موضحا انه "تم متابعة حالتها مع دائرة صحة الرصافة ودخلت المستشفى في بغداد حسب العائدية".