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شرطة بغداد تنفذ عملية نوعية في قطع احد خطوط تجارة المخدرات

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اعلنت قيادة شرطة بغداد، الاربعاء، عن تنفيذ عملية نوعية في قطع احد خطوط تجارة المخدرات.

وقال مدير علاقات واعلام القيادة الرائد عزيز ناصر في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه "بناءا على توجيهات وكيل الوزارة لشؤون الشرطة وباشراف مباشر من قبل قائد شرطة بغداد، نفذت مفارز قسم مكافحة مخدرات الرصافة بالتعاون مع احد افواج طوارئ شرطة بغداد عملية نوعية وخاطفة بعد جمع المعلومات وتدقيقها ومتابعة عدد من المتهمين في عدد من المحافظات".

 

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واضافت ان "العملية اسفرت من القاء القبض على ٤ اشخاص يديرون عصابة لتجارة المخدرات وينتقلون بين المحافظات".

 

وتابعت انه "تم ضبط مادة الكرستال المخدرة بحوزتهم"، مشيرة الى انه "تم اتخاذ الاجراءات القانونية بذلك وعرض اوراقهم على القضاء لينالوا جزائهم العادل".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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