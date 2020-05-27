وفاة مستشارة بـ"السيادي السوداني" جراء كورونا

أعلن المجلس السيادي السوداني، الأربعاء، وفاة السفيرة نجوى عباس قدح الدم، مستشارة المجلس، نتيجة إصابتها بفيروس كورونا.



وأصدر المجلس، بيانا، قال فيه، إن" السفيرة المهندسة "قدح الدم" لبت نداء ربها يوم الأربعاء جراء إصابتها بفيروس كورونا"، وفق ما نقلته وسائل إعلام سودانية محلية.

ونعى المجلس، قدح الدم، قائلاً:" وافقتها المنية بعد حياة حافلة بالعطاء الوطني والتفاني والبذل في مختلف المجالات"

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ونجوى قدح الدم، سودانية الأصل، تعد من الشخصيات البارزة في المشهد الأفريقي، عمل كمستشاره للرئيس اليوغندي يوري موسفيني لفترة طويلة، وتعمل حاليا كمستشارة للفريق أول عبد الفتاح البرهان، رئيس المجلس السيادي السوداني.

وكانت مهندسة عودة العلاقات بين السودان ويوغندا في عهد الرئيس المعزول عمر البشير، بعد قطيعة دامت لسنوات.

وينتشر فيروس بوتيرة متسارعة في السودان، حيث تجاوزت الحصيلة الكلية للإصابات الأربعة ألف، متضمنة نحو 170 حالة وفاة.

وقبل يومين، أعلنت وزيرة الشباب والرياضة ولاء البوشي إصابتها بفيروس كورونا، فيما لزم عضو مجلس السيادة محمد الفكي، الحجر المنزلي نظرا لمرافقته للبوشي في مهمة عمل رسمية.