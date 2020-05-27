حمدوك: تعيين وزير الدفاع السوداني الأسبوع المقبل

كشف مكتب رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك عن صدور قرار بتعيين وزير الدفاع السوداني اللواء ياسين إبراهيم ياسين، خلال الأسبوع المقبل.

وكان قد تم اختيار اللواء ياسين إبراهيم، رسميا لشغل حقيبة الدفاع، على أن يعتمده عقب ذلك المجلس السيادي الانتقالي.

وكان عضو المجلس السيادي الانتقالي الفريق أول شمس الدين كباشي، كشف لـ"الخليج 365" عن أن المكون العسكري اختار رسمياً اللواء ياسين إبراهيم ياسين الدفعة (29) لشغل حقيبة وزارة الدفاع.

وحال تولي ياسين المنصب سيخلف بذلك الراحل الفريق أول جمال الدين عمر.

وكانت مشاورات مكثفة جرت بين أعضاء المكون العسكري بمجلس السيادة الانتقالي لاختيار وزير الدفاع.

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ومن أبرز الأسماء التي تم ترشيحها لشغل المنصب اللواء ياسين إبراهيم ياسين الدفعة (29)، واللواء عبدالرحمنعوض الدفعة (28) واللواء آدم محمود جار النبي الدفعة (31)

وكان وزير الدفاع السوداني، الفريق أول ركن جمال الدين عمر، لاقته المنية إثر ذبحة صدرية مفاجئة بجوبا، عاصمة جمهورية جنوب السودان.

وفي أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أصدر رئيس المجلس السيادي، القائد العام للقوات المسلحة الفريق الركن عبدالفتاح البرهان، قرارات بإعادة هيكلة الجيش السوداني، حيث قضت بإلغاء نظام رئاسة الأركان المشتركة الذي اتبعه حكم الرئيس المعزول عمر البشير، والعودة للعمل بالنظام القديم "هيئة الأركان".

وشمل قرار الهيكلة إعادة قوات الجيش السوداني إلى 4 بدلا عن 3 بعد فصل "الدفاع الجوي" عن "القوات الجوية"، والتي كان قد دمجها النظام السابق.

ويتكون مجلس الوزراء من رئيس وعدد من الوزراء لا يتجاوز العشرين من كفاءات وطنية مستقلة بالتشاور، ويعينهم رئيس المجلس من قائمة مرشحي قوي الحرية والتغيير ويعتمدهم المجلس السيادي، عدا وزيري الدفاع والداخلية، حيث يرشحهما المكون العسكري علي أن يعتمدها المجلس السيادي الانتقالي.

ووقّع المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير في أغسطس/آب الماضي، وثيقة "الإعلان الدستوري" بعد اجتماعات ماراثونية، وسط أجواء احتفالية سادت الشارع السوداني.