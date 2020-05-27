حاكم نيويورك يتهم الكونغرس بالتضييق على الولايات الأكثر تضررا بكورونا

دعا حاكم ولاية ​نيويورك​ الأميركية أندرو كوومو ​الكونغرس​، للكف عما وصفه بـ"التضييق على الولايات الأكثر تضررا جراء ​فيروس كورونا​، والموافقة على تخصيص مزيد من الأرصدة ​الفدرالية​ لها".

وأشار كوومو في أعقاب لقائه مع الرئيس الأمريكي ​دونالد ترامب​ إلى أن تمويل الولايات والسلطات المحلية فيها أمر حيوي بالنسبة إلى تعافي البلاد من فيروس كورونا، معتبرا أن "الولايات التي تحملت أعباء كورونا تشكل ثلث الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، كيف يمكنكم أن تقولوا لثلث البلاد إن عليه أن يذهب إلى الجحيم؟".

وكانت الولايات قد دعت الحكومة الفدرالية إلى تقديم مزيد من الدعم لها. وصادق مجلس النواب الذي يقوده الديمقراطيون في 15 أيار الجاري على حزمة مساعدات جديدة بقيمة تريليون ​دولار​، لكن ترامب والجمهوريين الذين يسيطرون على مجلس الشيوخ رفضوا إقراره.