خارجية إيران: الانتقادات الفرنسية تعقّد قضية أكاديمية مسجونة

أشار المتحدث باسم ​وزارة الخارجية​ ​عباس موسوي​ إلى أن تهديدات ​فرنسا​ وتدخلها يعقد قضية أكاديمية فرنسية من أصل ​إيران​ي مسجونة فى إيران، لافتا إلى أنه"جرت متابعة هذه القضية في المحكمة مع مراعاة اللوائح، وحقوق المواطنة كانت مضمونة للسيدة عادلخاه"، معتبرا أن "أي خطاب ينطوي على تهديد وتدخل من شأنه أن يدفع القضية صوب مزيد من التعقيد.. إيران لا تقبل عدم احترام مبادئها الحاكمة، بما في ذلك استقلال القضاء".

وقال ​وزير الخارجية​ الفرنسي جان إيف لو دريان يوم الثلاثاء، إن العلاقات مع إيران أصبحت تواجه صعوبات أكبر بعد أن قضت ​طهران​ بسجن فاريبا عادلخاه في قرار وصفه لو دريان بأن وراءه دوافع سياسية.