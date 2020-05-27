أشار المتحدث باسم وزارة الخارجية عباس موسوي إلى أن تهديدات فرنسا وتدخلها يعقد قضية أكاديمية فرنسية من أصل إيراني مسجونة فى إيران، لافتا إلى أنه"جرت متابعة هذه القضية في المحكمة مع مراعاة اللوائح، وحقوق المواطنة كانت مضمونة للسيدة عادلخاه"، معتبرا أن "أي خطاب ينطوي على تهديد وتدخل من شأنه أن يدفع القضية صوب مزيد من التعقيد.. إيران لا تقبل عدم احترام مبادئها الحاكمة، بما في ذلك استقلال القضاء".
وقال وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان يوم الثلاثاء، إن العلاقات مع إيران أصبحت تواجه صعوبات أكبر بعد أن قضت طهران بسجن فاريبا عادلخاه في قرار وصفه لو دريان بأن وراءه دوافع سياسية.
كانت هذه تفاصيل خبر خارجية إيران: الانتقادات الفرنسية تعقّد قضية أكاديمية مسجونة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.