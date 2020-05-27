تسجيل 287 حالة إصابة جديدة بكورونا في العراق

أعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية اليوم الأربعاء عن تسجيل ارتفاع جديد بأعداد المصابين والمتوفين بفيروس كورونا المستجد في البلاد مشيرة إلى أنه "سجلنا خلال الـ24 ساعة الماضية 287 إصابة، ارتفاعا بـ71 إصابة عن يوم أمس، حيث تم تسجيل 216 إصابة".
وأكد أنه "تم فحص 7014 عينة في كافة المختبرات المختصة في العراق، وبذلك يكون المجموع الكلي للعينات المفحوصة منذ بداية ظهور المرض في العراق 206381"، مشيرا إلى "تسجيل ست وفيات و52 حالة شفاء"، مبينا أن "مجموع الإصابات بلغ 5135، والوفيات 175، وحالات الشفاء بلغت 2904".
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