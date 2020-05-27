بومبيو: الولايات المتحدة تنهي سريان الإعفاءات من عقوباتها ضد إيران

أعلن وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو أنّ الولايات المتّحدة أنهت العمل باستثناءات من العقوبات المفروضة على البرنامج النووي ال​إيران​ي كانت تستفيد منها دول لا تزال أطرافاً في ​الاتفاق النووي​ الإيراني.

وقال الوزير في بيان "اليوم، أعلن انتهاء الاستثناءات من العقوبات المتعلقة بكلّ المشاريع النووية في إيران".

ويعني هذا القرار عملياً أنّ الدول التي لا تزال متمسّكة بالاتفاق الدولي المبرم مع إيران حول برنامجها النووي والمنخرطة في المشاريع النووية الإيرانية، مثل روسيا بالدرجة الأولى، أصبحت عرضة لعقوبات أميركية إذا لم تنسحب من هذه المشاريع.

ومن الجدير ذكره أن ​الولايات المتحدة​ أعادت فرض عقوباتها على إيران في أعقاب الانسحاب من الاتفاق النووي مع ​طهران​ في 2018، لكنها منحت إعفاءات من العقوبات لعدد من الشركات العاملة في بعض المواقع الإيرانية للطاقة الذرية.