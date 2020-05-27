تسجيل 66 وفاة بكورونا بفرنسا ليبلغ مجموع الوفيات 28596 حالة

أعلنت ​وزارة الصحة​ في ​فرنسا​ اليوم الأربعاء، تسجيل أقل من 100 إصابة ب​كورونا​ لليوم السابع على التوالي، مما يعزز الآمال في تجاوز الأسوأ، مؤكدة أن "عدد الوفيات ارتفع بواقع 66 حالة أي 0.2 ليصل إلى 28596 و هي رابع أكبر حصيلة للوفيات بسبب الفيروس على مستوى العالم".

وأعلنت تراجع عدد الحالات الراقدة بوحدات العناية المركزة عبر البلاد بواقع 1555 حالة فقط.

تجدر الإشارة إلى أن العديد من دول العالم بدأت بتخفيف القيود التي كانت فرضتها بسبب انتشار الفيروس في بلادها.