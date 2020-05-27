الصحة التركية: 34 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا و1035 حالة وفاة

أعلن ​وزير الصحة​ التركي فخر الدين قوجة تسجيل 34 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة ب​فيروس كورونا​ المستجد "​كوفيد 19​" في عموم البلاد، ليرتفع بالتالي إجمالي حالات الوفاة إلى 4431 حالة. ولفت قوجة إلى أنه تم تسجيل 1035 إصابة جديدة خلال الساعات الـ 24 الأخيرة، ليبلغ إجمالي الإصابات 159797 إصابة جديدة. كما أعلن عن تعافي 1286 شخصًا كانوا مصابين بالفيروس لترتفع بالتالي حالات التعافي إلى 122793 حالة.

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