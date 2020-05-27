الصحة الفرنسية تسجل أقل من 100 إصابة بكورونا لليوم السابع على التوالي

أعلنت وزارة الصحة في فرنسا تسجيل أقل من 100 إصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" لليوم السابع على التوالي، مما يعزز الآمال في تجاوز الأسوأ.
ولفتت الوزارة إلى أن "عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس ارتفع بواقع 66 حالة خلال الساعات الـ 24 الأخيرة، أي 0.2%، ليصل إلى 28596 حالة وفاة، وهي رابع أكبر حصيلة للوفيات بسبب الفيروس على مستوى العالم".
كما أفادت بتراجع عدد الحالات الراقدة بوحدات العناية المركزة في عموم البلاد بواقع 1555 حالة فقط.
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