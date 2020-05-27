الصحة الفرنسية تسجل أقل من 100 إصابة بكورونا لليوم السابع على التوالي

أعلنت ​وزارة الصحة​ في ​فرنسا​ تسجيل أقل من 100 إصابة ب​فيروس كورونا​ المستجد "​كوفيد 19​" لليوم السابع على التوالي، مما يعزز الآمال في تجاوز الأسوأ.

ولفتت الوزارة إلى أن "عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس ارتفع بواقع 66 حالة خلال الساعات الـ 24 الأخيرة، أي 0.2%، ليصل إلى 28596 حالة وفاة، وهي رابع أكبر حصيلة للوفيات بسبب الفيروس على مستوى ​العالم​".

كما أفادت بتراجع عدد الحالات الراقدة بوحدات العناية المركزة في عموم البلاد بواقع 1555 حالة فقط.