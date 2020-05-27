الصحة النمساوية: ارتفاع حالات الشفاء من كورونا بالبلاد إلى 15228 حالة

أعلنت ​وزارة الصحة​ النمساوية، ارتفاع حالات الشفاء من ​فيروس كورونا​ في البلاد إلى 15 ألفا و 228 حالة من إجمالي عدد الإصابات والبالغ 16 ألفا و591 حالة.

ولفتت الوزارة، في بيان، إلى أن "عدد المتبقين في ​المستشفيات​ يبلغ 116 مريضا منهم 32 حالة في وحدات العناية المركزة بينما بلغ عدد الوفيات 645 حالة".

وفي وقت سابق من هذا اليوم، أجرى المستشار النمساوي ​سباستيان كورتس​ محادثات اليوم عبر الفيديو مع رؤساء حكومات ووزراء في عدد من الدول التي حققت نجاحا كبيرا في السيطرة على وباء كورونا، واتفق معهم على تعزيز التعاون وتبادل الخبرات لضمان تحقيق مزيد من التقدم في مواجهة الوباء.