قوات "التحالف العربي" تسقط طائرات بدون طيار للحوثيين

أعلن المتحدث الرسمي باسم قوات ​التحالف العربي​ بقيادة ​السعودية​ العقيد الركن تركي المالكي، أن "قوات التحالف تمكنت من اعتراض وإسقاط طائرات بدون طيار أطلقتها ​الحوثيون​ باتجاه الأعيان المدنية بمدينة ​نجران​"، مؤكدا على "استمرار ​الحوثيين​ بانتهاك القانون الدولي الإنساني بإطلاق الطائرات بدون طيار واستهدافها المتعمد للمدنيين وكذلك التجمعات السكانية والتي تهدد حياة المئات من المدنيين". ولفت التحالف باسم قوات التحالف العربي إلى أن "هذه الاعمال العدائية والإرهابية التي يقوم بها الحوثيون عبر استخدام الطائرات بدون طيار تمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني".

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