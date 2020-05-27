الدفاع الألمانية تشكل لجنة لمكافحة التطرف اليميني في الجيش

شكلت ​وزارة الدفاع​ في المانيا اليوم الأربعاء، لجنة لإجراء "تحليل هيكلي" للقوات، عقب تحذيرات أطلقها قائد القوات الخاصة في ​الجيش​ من وجود توجهات يمينية في صفوف قواته. وطالبت وزيرة الدفاع الألمانية أنيغريت كرامب-كارنباور، بتشكيل اللجنة للوقوف على أسباب تزايد ​التطرف​ اليميني بين صفوف القوات الخاصة في الجيش.

وذكرت وكالة الأنباء الألمانية، أن "الوزيرة كلفت بإجراء تحليل هيكلي للقوات الخاصة وتقديم استنتاجات عن كيفية مكافحة الاتجاهات اليمينية المتطرفة بصورة أفضل داخل هذه القوات، ومن المقرر أن ترفع النتائج إلى البرلمان، وأن المفوضة الألمانية الجديدة لشؤون الجيش إيفا هوغل، ستشارك في هذه المهمة".

وأدان قائد القوات الألمانية الخاصة ماركوس كرايتماير التوجهات اليمينية في القوات الخاصة العسكرية قائلا: "لا أبالغ عندما أقول إن قواتنا تمر حاليا بأصعب مرحلة في تاريخها".