شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانية تدعو المستشفيات الخاصة لتخفيض أسعار الخدمات الطبية المقدمة لمصابى كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ناشدت الدكتورة شادية ثابت، عضو مجلس النواب، أصحاب المستشفيات الخاصة والاستثمارية بضرورة العمل على تخفيض أسعار الخدمات الطبية المقدمة للمصابين بفيروس كورونا، خاصة وأنها مبالغ فيها بشكل كبير، وأكدت النائبة فى بيان لها، ضرورة إعلاء قيم الإنسانية والرسالة السامية لمهنة الطب، وعدم استغلال الظرف وخوف المواطنين فى سبيل تحقيق مبالغ مالية مؤقتة.

وشددت قائلة: "الظرف الحالى يتطلب دعم الدولة وعدم إثقال كاهل المواطنين، من خلال تقديم الخدمات الطبية بالأسعار المعقولة وعدم المبالغة فيها، نظرا للظروف الاقتصادية التى يمر بها المواطنين بجانب دور ذلك فى دعم جهود الدولة بمواجهة الفيروس".

وكانت الدكتورة نانسى الجندى، رئيس الإدارية المركزية للمعامل بوزارة الصحة، قد أعلنت أن الوزارة تدرس حاليا فتح أماكن تتبعها للحصول على مسحات الكشف عن فيروس كورونا، ومن ثم إرسالها إلى المعامل المركزية، موضحة أن هذه الأماكن سوف تكون لمن يريد الاطمئنان وللحالات المخالطة.

وأضافت خلال حوارها في برنامج "صباح الخير يا مصر" على القناة الأولى، أن هذه الأماكن في البداية سوف تكون في القاهرة، موضحة أنه تم الاتفاق على هذه الأماكن وسوف تعلن عنها وزارة الصحة قريبا.