كورونا في الوطن العربي: الإصابات تتجاوز الربع مليون .. ومصرعلى أعتاب تسجيل ألف إصابة يوميًا

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد - مها صلاح الدين:

إنفوجرافيك - مايكل عادل:

وصل عدد الإصابات بفيروس "كورونا..كوفيد-19"، بالوطن العربي، إلى 254 ألفًا و810 إصابة، وبلغ عدد الوفيات 3181 حالة.

تصدرت كل من السعودية وقطر والإمارات والكويت قائمة الدول العربية، من حيث إجمالي عدد الإصابات، وتصدرت مصر القائمة من حيث إجمالي عدد الوفيات.

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ولم تسجل تونس إصابات، لليوم الثاني على التوالي، بينما ارتفع عدد الإصابات التي أعلنتها مصر مساء اليوم إلى 910 إصابات جديدة؛ ليصل إجمالي عدد الإصابات إلى 19666 إصابة ثبتت إصابتها معمليًا بفيروس "كورونا".

أسبوع "كورونا" في الوطن العربي: غياب شفافية الاختبارات.. وزيادة الإصابات 35% والوفيات 19%