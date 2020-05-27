رابع أيام العيد.. تطهير وتعقيم 3000 واجهة منزل ومحل ببولاق الدكرور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد عبدالمنعم:

واصلت مديرية الطب البيطري بالجيزة برئاسة الدكتور أشرف إسماعيل، أعمال التطهير والتعقيم للشوارع والمباني بأحياء الجيزة، واتخاذ كل التدابير اللازمة والإجراءات الاحترازية، لمواجهة فيروس كورونا.

ونفذت مديرية الطب البيطري، اليوم الأربعاء، رابع أيام عيد الفطر المبارك عمليات تطهير وتعقيم للديوان العام، ومباني مديرية الطب البيطري بالجيزة، وشارع الوفاء والأمل من أول شارع الهرم وحتى أول فيصل، وشارع العشرين من أول فيصل وحتى شارع أبوزيد، وشارع أبوزيد، وشارع شعراوي، وشارع المسمط، وشارع تقاطع الملكة بشارع العشرين بإجمالي 3000 واجهة منزل ومحل.

ويأتي ذلك بناء على توجيهات اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، باتخاذ التدابير اللازمة والإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا واستمرار العمل خلال إجازة عيد الفطر المبارك.