ركزت الصحف الروسية على الحوار الذي جري بين الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي حول مكافحة الفيروس التاجي خلال المكالمات الهاتفية . وبحسب بسام رضا ، الممثل الرسمي لرئيس مصر ، الحوار تضمت مناقشة السيسي ومودي بعضهما البعض كيف تدور المعركة ضد الفيروس التاجي في البلاد، وفقا لما اشارت إليه صحيفة كراسنيا فيسنيا الروسية. كيف تدور المعركة ضد الفيروس التاجي في البلاد، وفقا لما اشارت إليه صحيفة كراسنيا فيسنيا الروسية. جدير بالذكر أن في الهند ، يوجد 145380 مصابًا بالفيروس التاجي و 4167 حالة وفاة وحالات الشفاء.

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