العراق يسجل إصابات جديدة وحالات وفاة بكورونا فى واسط وبغداد وكركوك

أعلنت خلية الأزمة فى محافظة واسط العراقية، اليوم الأربعاء، تسجيل أربع إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد. وقال الناطق الرسمى باسم الخلية الدكتور سعدون الأمير - وفقًا لوكالة الأنباء العراقية - إن عدد المصابين المقيمين حاليا فى المستشفى بلغوا 21 مصابًا، مبينًا أن خلية الأزمة طلبت من الأجهزة الأمنية تشديد إجراءات حظر التجوال ومحاسبة المخالفين. المستشفى بلغوا 21 مصابًا، مبينًا أن خلية الأزمة طلبت من الأجهزة الأمنية تشديد إجراءات حظر التجوال ومحاسبة المخالفين. وفى السياق ذاته، سجلت مديرية صحة الكرخ بالعاصمة بغداد Advertisements حالتى وفاة لشقيقين بفيروس كورونا المستجد. حالتى وفاة لشقيقين بفيروس كورونا المستجد. وأوضح مدير صحة الكرخ الدكتور جاسب الحجامى أن الحالة الأولى لمواطن يبلغ من العمر 44 عامًا، وهو شقيق لحالة ثانية تبلغ من العمر 37 عامًا توفى أمس بالفيروس. وفى محافظة كركوك، أعلن مصدر فى مديرية الصحة تسجيل ثلاث إصابات جديدة بفيروس كورونا.

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