رحلة جوية من موسكو إلى العراق على متنها 154 مسافرا عراقيا

أعلن المُتحدّث باسم وزارة الخارجيّة العراقية أحمد الصحّاف عن تسيير رحلة للخطوط الجوية من موسكو الى البلاد، وفقًا لوكالة أنباءالشرق الأوسط.
وقال الصحّاف، فى بيان له أوردته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء "نينا"، إن سفارةجمهوريّة العراق لدى موسكو تُسيّر رحلة استثنائيّة على متنها (154) مُسافراً عراقيّاً كانوا عالقين فى روسيا بسبب إجراءات الحظر الوقائى الشامل للحدّ من تفشّى فايروس كورونا المستجد.
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