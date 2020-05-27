رحلة جوية من موسكو إلى العراق على متنها 154 مسافرا عراقيا

أعلن المُتحدّث باسم وزارة الخارجيّة العراقية أحمد الصحّاف عن تسيير رحلة للخطوط الجوية من موسكو الى البلاد، وفقًا لوكالة أنباء

الشرق الأوسط.

وقال الصحّاف، فى بيان له أوردته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء "نينا"، إن سفارة