قال وزير المالية براءت ألبيرق يوم الأربعاء إن تركيا ستنهي العام على نمو اقتصادي ايجابي على الرغم من جائحة فيروس كورونا.
وقال ألبيرق في مقابلة مع تلفزيون (تي آر تي خبر) المملوك للدولة ”على الرغم من هذه الأزمة، بدلا من انكماش 5 بالمئة إلى 10 بالمئة، فإننا بإذن الله سنرى نموا ايجابيا في نهاية هذا العام“.
رويترز
كانت هذه تفاصيل خبر رغم جائحة كورونا.. تركيا تؤكد: "سننهي عام 2020 بنمو ايجابي" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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