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كما سجلت الوزارة 19 حالة وفاة جديدة اليوم ارتفاعاً من 14 أمس.
وقال المتحدث باسم الوزارة خالد مجاهد إنّ “إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الأربعاء هو 19666 حالة من ضمنهم 5205 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و816 حالة وفاة”.
وأبدت مصر الأسبوع الماضي مؤشراً على توسيع نطاق فحوص الفيروس، إذ أعلنت أنّ جميع المستشفيات العامة البالغ عددها 320 في البلاد ستتيح الفحص لمن تظهر عليهم أعراض المرض.
وتطبّق مصر إجراءات عزل عام منذ مارس آذار شملت إغلاق المدارس والجامعات والأندية الرياضية والمقاهي وأماكن التجمعات الكبيرة، كما تفرض حظر تجوّل جزئياً.
كانت هذه تفاصيل خبر أعلى حصيلة يومية في مصر… تسجيل 910 إصابات جديدة بكورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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