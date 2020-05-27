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بوتين وبن سلمان اتفقا على تعزيز التعاون بشأن إنتاج النفط

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كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 27 مايو 2020 10:18 مساءً - مشاركة

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وأضاف الكرملين أن الطرفين أشارا أيضاً إلى أهمية المساعي المشتركة الرامية إلى تنفيذ الاتفاقات التي تم التوصل إليها في نيسان في إطار مجموعة “أوبك+” لكبح إنتاج النفط.

وقال الكرملين، في بيان، “تم الاتفاق على تعزيز التعاون الوثيق في هذا الموضوع عبر وزارتي الطاقة”.

المصدر صوت بيروت إنترناشونال
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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