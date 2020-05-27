بوتين وبن سلمان اتفقا على تعزيز التعاون بشأن إنتاج النفط

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وأضاف الكرملين أن الطرفين أشارا أيضاً إلى أهمية المساعي المشتركة الرامية إلى تنفيذ الاتفاقات التي تم التوصل إليها في نيسان في إطار مجموعة “أوبك+” لكبح إنتاج النفط.

وقال الكرملين، في بيان، “تم الاتفاق على تعزيز التعاون الوثيق في هذا الموضوع عبر وزارتي الطاقة”.