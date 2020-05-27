اليونان تستأنف السياحة رغم فيروس كورونا اعتباراً من منتصف حزيران المقبل

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وأشار مصدر حكومي إلى أنه “سيسمح لمواطني ما بين 20 – 25 دولة بالدخول، وإن القائمة ستضم قبرص وإسرائيل ودولا من وسط أوروبا والبلقان، وإن القائمة كاملة ستعلن خلال الأسبوع الحالي”.
وذكر مصدر حكومي آخر، إن “خبراء الصحة يدرسون ما إذا كان يتعين أن يخضع المسافرون لفحص كوفيد-19 قبل دخولهم اليونان”.
وأكد رئيس الوزراء كيرياكوس ميتسوتاكيس، أن “الألمان سيسمح لهم بزيارة اليونان اعتبارا من منتصف حزيران المقبل”.
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