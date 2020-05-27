فرنسا تسجل أقل من 100 إصابة بفيروس كورونا لليوم السابع على التوالي

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 27 مايو 2020 10:18 مساءً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك وكشفت الوزارة، أن “عدد الوفيات ارتفع بواقع 66 حالة أي 0.2 ليصل إلى 28596 وهي رابع أكبر حصيلة للوفيات بسبب فيروس كورونا على مستوى العالم”. وأشارت إلى تراجع عدد الحالات الراقدة بوحدات العناية المركزة عبر البلاد بواقع 1555 حالة فقط. المصدر صوت بيروت إنترناشونال

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