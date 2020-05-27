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وأشارت التقارير الأولية، إلى أن “الهزة ضربت مناطق من سمنان ودماوند وبرديس وفيروزكوه”.
وأفاد مركز رصد الزلازل التابعة للمؤسسة الجيوفيزيائية بجامعة طهران، أن “مركز الهزة الأرضية كان ضواحي دماوند عند الحدود الإدارية بين محافظتي طهران ومازندران”.
وأكد أن “الهزة وقعت بعد ظهر اليوم، وكانت على عمق 12 كم من سطح الأرض”.
وذكر سكان المدن القريبة من منطقة الهزة أنهم شعروا بها، في حين لم يتم الإعلان عن وقوع أي ضحايا أو أضرار.
كانت هذه تفاصيل خبر هزة أرضية بقوة 4 درجات تضرب مناطق في شرقي العاصمة طهران لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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