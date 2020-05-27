استطلاع: 20% من الأمريكيين يرفضون تطعيمهم ضد كورونا

وأكد الاستطلاع الذي أجراه مركز NORC للدراسات الاجتماعية التابع لوكالة “أسيوشيتد برس”، ونشرت نتائجه اليوم الأربعاء، أن 49 في المئة فقط من المستطلعين ردوا إيجابا على سؤال: “إذا بات لقاح ضد فيروس كورونا متوفرا هل تخطط لتطعيمك به؟”، فيما قال 20% إنهم سيرفضون، وأعرب 31% عن تعذر قدرتهم على الإجابة.

وأبدى نحو 70% من الذين وافقوا على التعطيم ثقتهم بأن الحياة لن تعود إلى طبيعتها بلا ذلك، فيما قال 30% من معارضي التطعيم إنهم لا يخشون من أي تداعيات خطيرة جراء إصابتهم بالفيروس الذي يسبب مرض “كوفيد-19”.

ويتوقع 61% من المستطلعين ظهور لقاح ضد كورونا في عام 2021، فيما يرى 20% أن ذلك سيحصل قبل نهاية العام الجاري، ولا يتوقع 17% أن يتم تطوير لقاح قبل عام 2022.