كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 27 مايو 2020 10:16 مساءً - انت الان تقراء خبر "بومبيو" يعلن إنهاء الإعفاءات على مشاريع الاتفاق النووي مع إيران والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، مساء اليوم الأربعاء، إنهاء الإعفاءات على المشاريع ذات الصلة بالاتفاق النووي في أجل 60 يوماً، نقلاً عن فضائية سكاي نيوز بالعربية.
وقال بومبيو: على العلماء الإيرانيين أن يختاروا بين متابعة العمل السلمي خارج إطار التسليح النووي أو المخاطرة بالتعرض للعقوبات، لافتاً إلى فرض عقوبات على اثنين من مسؤولي البرنامج النووي الإيراني.
وفي وقت سابق من مساء اليوم، قررت الولايات المتحدة الأمريكية إنهاء إعفاءات من العقوبات تسمح لشركات أوروبية وصينية وروسية بمواصلة أعمال في منشآت نووية إيرانية محددة.
وقال مصدر أمريكي: إن القرار ينطبق على الإعفاءات المتعلقة بمفاعل أراك للأبحاث الذي يعمل بالماء الثقيل، وتوريد اليورانيوم المخصب لمفاعل طهران للأبحاث ونقل الوقود المستنفد خارج إيران، حسبما ذكرت وكالة الأنباء العالمية "رويترز".
وكانت إيران، قد أعلنت في وقت سابق، إنتاج مجمع أراك النووي من الماء الثقيل يبلغ حاليا 20 طنا قابلة للزيادة في حالة الاحتياج.
وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في شهر مايو 2018، انسحاب بلاده من الاتفاق النووي الذي أبرمته الدول الكبرى مع إيران عام 2015، وإعادة فرض العقوبات على طهران، لافتاً أنّ الاتفاق لا يمنع من نشاط إيران المزعزع في المنطقة.