كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 27 مايو 2020 10:16 مساءً - انت الان تقراء خبر "بومبيو" يعلن إنهاء الإعفاءات على مشاريع الاتفاق النووي مع إيران والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، مساء اليوم الأربعاء، إنهاء الإعفاءات على المشاريع ذات الصلة بالاتفاق النووي في أجل 60 يوماً، نقلاً عن فضائية سكاي نيوز بالعربية.

وقال بومبيو: على العلماء الإيرانيين أن يختاروا بين متابعة العمل السلمي خارج إطار التسليح النووي أو المخاطرة بالتعرض للعقوبات، لافتاً إلى فرض عقوبات على اثنين من مسؤولي البرنامج النووي الإيراني.