كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 27 مايو 2020 10:16 مساءً - انت الان تقراء خبر الولايات المتحدة تقرر إنهاء إعفاءات من العقوبات المتعلقة بإيران والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قررت الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الأربعاء، إنهاء إعفاءات من العقوبات تسمح لشركات أوروبية وصينية وروسية بمواصلة أعمال في منشآت نووية إيرانية محددة.

وقال مصدر أمريكي: إن القرار ينطبق على الإعفاءات المتعلقة بمفاعل أراك للأبحاث الذي يعمل بالماء الثقيل، وتوريد اليورانيوم المخصب لمفاعل طهران للأبحاث ونقل الوقود المستنفد خارج إيران، حسبما ذكرت وكالة الأنباء العالمية "رويترز".

وستمدد الولايات المتحدة إعفاء منفصلا يسمح بالعمل في مفاعل بوشهر النووي 90 يوما، نقلاً عن وكالة "رويترز".

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وكانت إيران، قد أعلنت في وقت سابق، إنتاج مجمع أراك النووي من الماء الثقيل يبلغ حاليا 20 طنا قابلة للزيادة في حالة الاحتياج.

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في شهر مايو 2018، انسحاب بلاده من الاتفاق النووي الذي أبرمته الدول الكبرى مع إيران عام 2015، وإعادة فرض العقوبات على طهران، لافتاً أنّ الاتفاق لا يمنع من نشاط إيران المزعزع في المنطقة.

وكانت طهران، قد أعلنت يوم 5 يناير الماضي، عن الخطوة الخامسة والأخيرة من خطوات تخفيض التزاماتها ضمن الاتفاق النووي الموقع في 2015، موضحة أنها رفعت كل القيود على عملياتها النووية، بما في ذلك ما يتعلق بتخصيب اليورانيوم، وذلك بعد يومين من اغتيال قاسم سليماني، القائد الأبرز بالحرس الثوري الإيراني، بغارة أمريكية ببغداد.

وأكدت على أنها لم تعد ملزمة بأية اتفاقيات أو قيود حول عملياتها النووية، بما في ذلك قدرة التخصيب، ونسبة التخصيب، وكمية المواد المخصبة، والبحث والتطوير، كما لم تعد ملزمة بتحديد عدد أجهزة الطرد المركزي المشغلة في المفاعلات النووية بالبلاد.