كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 27 مايو 2020 10:16 مساءً - انت الان تقراء خبر الإمارات تعلن موعد استئناف العمل بالوزارات والهيئات الاتحادية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة، مساء اليوم الأربعاء، عن عودة العمل في الوزارات والهيئات والمؤسسات الاتحادية بنسبة 30% اعتباراً من يوم الأحد المقبل الموافق 31 مايو الجاري.

ويأتي القرار في إطار الخطة الشاملة لحكومة الإمارات الاتحادية بشأن العودة التدريجية للحياة الطبيعية في الإمارات مع مراعاة التطبيق الدقيق والكامل لكافة الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية الموصى بها من قبل مختلف الجهات المعنية، والمعمول بها حالياً في العديد من القطاعات الحيوية، والتي لم تتوقف منذ بدء تقييد الحركة.

وفي وقت سابق من اليوم، وافق ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، على قرار عودة العمل في دوائر حكومة دبي بنسبة 50% اعتباراً من يوم الأحد المقبل.

وأعلنت الإمارات عن إجراء أكثر من 27 ألف فحص لفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19"، وتم الكشف عن 883 إصابة جديدة، و389 حالة شفاء جديدة ليرتفع بذلك عدد حالات الشفاء إلى أكثر من 16 ألفا.

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