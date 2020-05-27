كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 27 مايو 2020 10:16 مساءً - انت الان تقراء خبر بسبب فيلم وثائقي.. الجزائر تستدعي سفيرها لدى فرنسا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت السلطات الجزائرية، مساء اليوم الأربعاء، عن استدعاء سفيرها لدى فرنسا على خلفية بث قناة فرنسية فيلماً وثائقياً مسيئا لـ "الحراك الشعبي".

واستدعت وزارة الخارجية الجزائرية سفيرها لدى باريس للتشاور، بسبب عرض بعض القنوات العمومية الفرنسية برامج "هاجمت فيها الشعب الجزائري ومؤسساته"، حسب ما جاء في تصريح أدلى به الناطق باسم وزارة الخارجية للتلفزيون العمومي.

وجاء هذا الإجراء بعد ساعات من بثّ القناة الخامسة الفرنسية "France 5" فيلماً وثائقياً حول الحراك الشعبي في الجزائر بعنوان "l'Algérie mon amour".

وأثار الفيلم الوثائقي موجة من الانتقادات بين الجزائريين على مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب ما اعتبر إساءة لقيم الشعب الجزائري، وتعد هذا الحادثة الثانية بعد استدعاء الخارجية الجزائرية للسفير الفرنسي في الجزائر عقب بث قناة "فرانس 24" تصريحات اعتبرت مسيئة للبلاد.