كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 27 مايو 2020 10:16 مساءً - انت الان تقراء خبر تركيا: مقتل أحد الجنود جراء إنفجار في مدينة إدلب السورية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت وزارة الدفاع التركية، مساء الأربعاء، عن مقتل أحد جنودها جراء إنفجار أثناء تسيير دورية لمراقبة طريق حلب اللاذقية "إم - 4" في محافظة إدلب السورية.

وقالت وزارة الدفاع، في بيان: "مقتل جندي تركي في انفجار لم يعرف سببه، أثناء تسيير دورية لمراقبة الطريق في محافظة إدلب في سوريا"، حسبما ذكرت وسائل إعلام تركية.

وأفاد مصدر محلي سوري: "قتل جندي تركي وأصيب 5 من الفصائل المسلحة بجروح في انفجار عبوة ناسفة على طريق السريع في إدلب".

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واتفقت تركيا وروسيا على تسيير دوريات مشتركة على الطريق الدولي "إم - 4" على خلفية التصعيد في مدينة إدلب بين تركيا والفصائل المسلحة التي تسيطر عليها من جهة، والقوات الحكومية السورية من جهة أخرى.

ويذكر أنه في أعقاب المحادثات بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره التركي رجب طيب أردوغان، في مدينة سوتشي في يوم 17 سبتمبر 2018، وقَع وزيرا الدفاع في البلدين مذكرة حول استقرار الوضع في منطقة خفض التصعيد في إدلب.

وجرت محادثات بين بوتين وأرودغان خلال شهر مارس الماضي في العاصمة الروسية موسكو، تركزت على قضايا التسوية في سوريا، وعلى رأسها سبل إيجاد حل للأزمة الراهنة في منطقة خفض التصعيد في إدلب

وتم الاتفاق في المحادثات على وقف لإطلاق النار اعتباراً من ليل 5 مارس، وكان من ضمن بنود الاتفاق البدء في تسيير الدوريات المشتركة بين الروس والأتراك على الطريق الدولي إم 4 في سوريا (طريق اللاذقية حلب) في 15 مارس.