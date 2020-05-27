كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 27 مايو 2020 10:16 مساءً - انت الان تقراء خبر الإمارات تعلن تسجيل 883 إصابة جديدة بفيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت المتحدثة الرسمية باسم حكومة دولة الإمارات العربية الدكتورة آمنة الضحاك الشامسي، مساء اليوم الأربعاء، عن إجراء 27,540 فحصاً جديداً وتسجيل 883 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19"؛ ليصل إجمالي الإصابات المسجلة في الدولة إلى 31,969 حالة.

وقالت الدكتورة آمنة الشامسي: إن عدد حالات الشفاء في الدولة ارتفع إلى 16,371 حالة بعد تسجيل 389 حالة شفاء جديدة لمصابين بفيروس كورونا وتعافيها التام، من أعراض المرض وتلقيها الرعاية الصحية اللازمة، مشيرة إلى وفاة شخصين من المصابين بالفيروس ليصل عدد الوفيات المسجلة في الدولة إلى 255 حالة.