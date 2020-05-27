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إسبانيا تسجل وفاة واحدة فقط بفيروس كورونا

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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الأربعاء 27 مايو 2020

قالت وزارة الصحة الإسبانية اليوم "الأربعاء" إن عدد الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا في البلاد ارتفع إلى 27118، بزيادة حالة وفاة واحدة عن اليوم السابق.

 

ولم تُسجل سوى 39 وفاة بالمرض خلال الأيام السبعة الماضية فيما سُجلت 236769 إصابة في المجمل منذ بدء التفشي وفقا لأرقام الوزارة.

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وحذرت الحكومة من أن البيانات قد تشهد تقلبا خلال الأيام المقبلة لأن السلطات تتبع طريقة جديدة بأثر رجعي لتسجيل حالات الإصابة والوفاة.

 

 

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