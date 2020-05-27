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شكرا لقرائتكم خبر عن إيطاليا تسجل 117 حالة وفاة و 584 إصابة جديدة بفيروس كورونا والان مع التفاصيل
الأربعاء 27 مايو 2020
قالت وكالة الحماية المدنية إن وفيات فيروس كورونا في إيطاليا زادت 117 اليوم الأربعاء مقابل 78 في اليوم السابق في حين زادت حالات الإصابة الجديدة 584 مقابل 397 أمس الثلاثاء.
وذكرت الوكالة أن إجمالي الوفيات منذ تفشي الفيروس في 21 فبراير شباط بلغ 33072 حالة لتكون ثالث أعلى بلد في العالم بعد الولايات المتحدة وبريطانيا.
وتابعت الوكالة أن إجمالي حالات الإصابة بالفيروس وصل إلى 231139 حالة مما يجعل إيطاليا سادس أعلى بلد من حيث الإصابات بعد الولايات المتحدة والبرازيل وروسيا واسبانيا
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