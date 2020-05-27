شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات تسجل 883 إصابة جديدة بكورونا والان نبدء بالتفاصيل
وأفادت المتحدث الرسمي عن حكومة الإمارات الدكتورة آمنة الضحاك الشامسي في الإحاطة الإعلامية حول مرض "كوفيد19" ارتفاع عدد حالات الشفاء في الإمارات إلى 16,371 حالة بعد تسجيل 389 حالة شفاء جديدة للمصابين وتعافيها التام.
وأعلنت الشامسي عن وفاة شخصين من المصابين بالمرض ليصل عدد الوفيات المسجلة إلى 255 حالة.
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