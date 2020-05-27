ترامب يهدد بإغلاق شركات التواصل الاجتماعي بعد تحذير من تويتر





هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الأربعاء بتنظيم عمل شركات التواصل الاجتماعي أو إغلاقها بعد يوم من إضافة شركة تويتر تحذيراً لبعض من تغريداته لحث القراء على تحري مصداقية تغريدات الرئيس.

وكرر ترامب، دون أن يقدم أي دليل، اتهاماته لمثل هذه المنصات التكنولوجية بالانحياز السياسي مغرداً "يشعر الجمهوريون بأن منصات التواصل الاجتماعي تُسكت أصوات المحافظين نهائياً. سننظم بقوة (هذه المنصات) أو سنغلقها قبل أن نسمح لهذا أن يحدث على الإطلاق". وأضاف "الزموا جادة الصواب الآن!!!"، وقد انخفضت أسهم الشركتين في التعاملات المبكرة للسوق عقب منشوراته.

وفي تغريدتين نشرهما في الصباح الباكر، انتقد الرئيس الجمهوري الاقتراع بالبريد. ونشر تغريدات مشابهة حول موضوع الاقتراع أمس الثلاثاء مما دفع تويتر إلى إضافة تحذير بعلامة تعجب زرقاء تحت هذه التغريدات للتحذير من أن مزاعمه زائفة.

ودفع التحول الجذري، الذي قامت به الشركات التكنولوجية من حيث تشديد سياساتها في السنوات الأخيرة وسط انتقادات بأن نهجها الخاص بعدم التدخل سمح بانتشار المعلومات المضللة، ترامب إلى اتهامها بالتدخل في الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقبلة.



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