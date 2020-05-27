الرافدين وكي كارد يطلقان خدمة 'سلفني' التي تبلغ 200 الف دينار

اطلق مصرف الرافدين والشركة العالمية للبطاقة الذكية (كي كارد)، الاربعاء، خدمة "سلفني" التي تبلغ 200 الف دينار. وتضمنت الخدمة "عند صرف الراتب فمن الممكن ان يمنح مصرف الرافدين مبلغ 200 الف دينار فوراً في بطاقة الكي كارد ضمن خدمة سلفني". واضاف "يتم تسديد المبلغ عند استلام الراتب ومن دون فوائد". اضغط على الرابط Advertisements https://qi.iq/loans واضغط على الرابط وحمل تطبيق خدمات كي من مصرف الرافدين https://check.qi.iq/qiservicesfb

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