الصحة توجه مناشدة لرجال الدين وأئمة الجوامع وشيوخ العشائر

وجهت وزارة الصحة، الاربعاء، مناشدة لرجال الدين وأئمة الجوامع وشيوخ العشائر.

وقالت الوزارة في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "التكثيف من فرق الفحص الوبائي وزيادة عدد المختبرات اسهم في كشف العشرات من الاصابات التي لم تظهر عليها الاعراض".

واضافت ان "ضبط الاعداد الواقعية للمصابين سيسهم في حصر الاعداد بشكل تدريجي من خلال العزل الصحي وزيادة الوعي"، مناشدة "رجال الدين وأئمة الجوامع وشيوخ العشائر الاسهام في توعية المواطنين للالتزام بالارشادات الصحية".