صحة الكرخ: الاصابات الـ111 التي سجلت اليوم من هذه المناطق

اعلنت دائرة صحة الكرخ، الاربعاء، عن الموقف الوبائي مع تفاصيل الإصابات المسجلة في مستشفياتها بمرض بفايروس كورونا اليوم والبالغة 111 اصابة. - حي السلام / ٧ اصابات - العطيفية/ ٢ اصابة - الخضراء/ ١ اصابة - حي السلام/ ٣ اصابات - الكاظمية/ ٩ اصابات - الحرية/ ٤ اصابات - الشعلة/ ١٢ اصابات - الحارثية/ ١ اصابة - المنصور / ٤ اصابات - الدورة/ ٥ اصابات - حي العامل/ ٤ اصابات - ابو غريب/ ١٤ اصابات - اليرموك/ ٢ اصابات - حي الجهاد/ ٣ اصابات Advertisements - حي الجامعة/١ اصابة - ابو دشير/ ١ اصابة - المحمودية/ ١ اصابة - الشرطة الرابعة / ٥ اصابات - الطارمية/ ١ اصابة - حي الفرات/ ٤ اصابات - الداوودي/ ١ اصابة - الوشاش/ ٢ اصابات - علي الصالح/١ اصابة - حي الاساتذة/٨ اصابات - الري/ ٥ اصابات - الرصافة/ ٧ اصابات - الديوانية/ ١ اصابة - النجف/ ١ اصابة - صلاح الدين/١ اصابة

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