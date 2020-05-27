القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - سياسة الخليج 365 الأربعاء 2020/5/27 11:10 م بتوقيت أبوظبي الأربعاء 2020/5/27 11:10 م بتوقيت أبوظبي

الجيش الليبي: قواتنا تتقدم بشكل جيد في عدة محاور والمليشيات تستخدم المدنيين كدروع بشرية في منطقة عين زارة

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