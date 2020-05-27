شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر وفيات كورونا في بريطانيا تتجاوز 37 ألفا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - قال مسؤولو الصحة في المملكة المتحدة اليوم "الأربعاء" إن الوفيات الناجمة عن حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا ارتفعت بواقع 412 وفاة لتصل إلى 37 ألفا و460.



وفي حالة إضافة الوفيات الناجمة عن الحالات المشتبه بإصابتها بمرض كوفيد-19 فإن الأعداد تتجاوز 47 ألف حالة.

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