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إيطاليا تسجل 117 حالة وفاة و 584 إصابة جديدة بفيروس كورونا

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 27 مايو 2020

إيطاليا تسجل 117 حالة وفاة و 584 إصابة جديدة بفيروس كورونا

متابعات_ الخليج 365

قالت وكالة الحماية المدنية إن وفيات فيروس كورونا في إيطاليا زادت 117 اليوم الأربعاء مقابل 78 في اليوم السابق في حين زادت حالات الإصابة الجديدة 584 مقابل 397 أمس الثلاثاء.

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وذكرت الوكالة أن إجمالي الوفيات منذ تفشي الفيروس في 21 فبراير شباط بلغ 33072 حالة لتكون ثالث أعلى بلد في العالم بعد الولايات المتحدة وبريطانيا.

 

وتابعت الوكالة أن إجمالي حالات الإصابة بالفيروس وصل إلى 231139 حالة مما يجعل إيطاليا سادس أعلى بلد من حيث الإصابات بعد الولايات المتحدة والبرازيل وروسيا واسبانيا

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