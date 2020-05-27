شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر العراق يسجل 6 وفيات و287 إصابة جديدة بفيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية اليوم الأربعاء تسجيل 287 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، ليصل العدد الإجمالي للمصابين إلى 5135 حالة في جميع أنحاء البلاد، فضلا عن تسجيل ست حالات وفاة.



وبحسب الإحصائية، فقد بلغ مجموع الوفيات في العراق 175 حالة بعد تسجيل ست حالات اليوم، في حين وصل إجمالي حالات الشفاء 2904 بعد تسجيل 52 حالة شفاء اليوم أيضا.

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