شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عاجل.. النيابة العامة السودانية تكشف عن إصابة نائب البشير السابق علي عثمان طه بفيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 27 مايو 2020 متابعات_ الخليج 365 كشفت النيابة العامة السودانية، عن إصابة نائب الرئيس السابق عمر البشير، علي عثمان طه بفيروس كورونا، وفقا للعربية.

Advertisements فى غضون ذلك، سجلت السودان 170 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 4146 حالة. وأوضحت وزارة الصحة السودانية في بيان لها اليوم، أن عدد الوفيات بلغ 184 حالة بعد تسجيل 14 حالة وفاة جديدة، فيما ارتفعت حالات الشفاء إلى 588 حالة.

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